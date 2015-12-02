Словаччина у суді оскаржить квоти ЄС щодо розподілу мігрантів

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Ми закликаємо суд визнати недійсним рішення щодо зобов’язання з приводу обов’язкових квот", - заявив прем’єр-міністр. На його думку, метод розподілу мігрантів є "беззмістовним та технічно неможливим". Політик також наголосив, що у Словаччини немає можливостей затримувати біженців, якщо вони хочуть потрапити до Німеччини чи інших багатших країн Євросоюзу.

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Нагадаємо, відповідно до рішення Ради ЄС 120 тис. мігрантів мають бути перерозподілені серед країн-членів Євросоюзу. Зокрема Словаччина має прийняти 802 мігрантів. Раніше Словаччина, Угорщина, Чехія та Румунія виступили проти такого рішення, яке все ж було ухвалене у вересні. Словаччина є першою країною, яка вирішила оскаржити це рішення в суді. Угорщина також заявляла, що планує вжити правових заходів, тоді як Чехія та Румунія не мали наміру звертатись до суду.

Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт відмовиться приймати сирійських мігрантів, яких нібито планують переселяти з Туреччини. Таких, за його даними, може бути до 500 тис. осіб.

Віктор Орбан зазначив, що він очікує сильного тиску з боку ЄС на Угорщину, Польщу, Словаччину та Чехію з вимогою прийняти частину мігрантів, однак Будапешт не робитиме цього.

Нагадаємо, Туреччина погодилась допомогти зупинити потік шукачів притулку до Євросоюзу в обмін на фінансову підтримку, спрощення візового режиму та відновлення переговорів про вступ до ЄС.