На голову руху "Русские" Дьомушкіна завели справу

За словами Дьомушкіна, в Москві 4 грудня в Слідчому комітеті пройшов допит за участю співробітників ФСБ. Слідчий висловив свою думку, що націоналіста чекає ув'язнення, «умовним терміном він не відбудеться», розповів «Медіазоні» сам російський націоналіст.

Читайте такожМерія Москви погодила першотравневу ходу націоналістів

Як розповів він, кримінальну справу за 282 статтею порушили за публікації на його особистій сторінці «ВКонтакте» фотографій банера з «Російського маршу», який пройшов в 2014 році. Дьомушкін зазначив, що банер був узгоджений з МВС і на марші з ним не було проблем.

В серпні 2015 року його сторінка була вилучена у зв'язку з рішенням Нагатинського районного суду, який визнав Дьомушкіна винним за статтею 20.3 КК (публічне демонстрування забороненої атрибутики). Тоді суд його заарештував на 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, Мосміськсуд визнав екстремістським націоналістичний рух «Русские» і заборонив його діяльність на території Росії.