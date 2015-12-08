Син Ердогана відреагував на звинувачення у торгівлі нафтою з ІДІЛ

"Ми будуємо офіси в Стамбулі... Ми не ведемо бізнес в Середземномор'ї, в Сирії чи Іраку", — сказав він в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє РБК.

"ІД — це ворог моєї країни. ІД — це ганьба. Вона виставляє мою віру в поганому вигляді. Вона не представляє іслам, і я не вважаю їх (бойовиків ІД - УНІАН) мусульманами", — сказав Білал Ердоган. Він заперечує, що займається морськими перевезеннями вантажів, але зазначив, що в його компанії є контракт на будівництво "річкових танкерів" для російського клієнта.

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Білал Ердоган підкреслив, що сам він не є оператором суден. Він також відкинув припущення про те, що його брат Бурак міг би займатися транспортуванням нафти, що поставляється ІД.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що вище керівництво Туреччини і сім'я Ердогана залучені в незаконний видобуток і перевезення до Туреччини, сирійської та іракської нафти.

Нагадаємо, подібні звинувачення з боку Москви на адресу Анкари почали звучати після знищення російського Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.