Німеччина відправила перші літаки і військових для операції проти ІД (фото)

Про це повідомляє сайт Бундесверу.

У четвер на турецьку авіабазу "Інджирлик" відправилися 40 військових, два літаки-розвідники "Tornado" і літака-заправник A310MRTT, пише Європейська правда.

Військових до Туреччини доправить військово-транспортний літак A400M, на борту якого знаходиться також відповідне обладнання для забезпечення підтримки з землі операцій літаків.

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Загалом передбачається відправка 6 літаків "Tornado" для участі в операції проти ІДІЛ. Німецькі військові долучаться до операції з 1 січня.

Літаки "Tornado" з 51-ї тактичної авіаційної ескадрильї "Immelmann" виконуватимуть виключно розвідувальні функції.

Вони оснащені двома камерами, які здатні робити зображення з високою роздільною здатністю на швидкості до 1000 км/год і передавати їх в реальному часі на наземні станції.