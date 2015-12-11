Ходорковського можуть заочно засудити до довічного ув'язнення – ЗМІ

Якщо російське слідство вирішить, що екс-глава "ЮКОСа" Михайло Ходорковський замовляв або організовував вбивство мера Нафтоюганська, його заочно засудять до довічного ув'язнення.

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Про це з посиланням на джерело в силових структурах РФ повідомляють "РИА Новости".

СК РФ у п'ятницю оголосив про пред'явлення Ходорковському заочного звинувачення в організації вбивства мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, вчиненого в 1998 році.

"Ці злочини відносяться до категорії особливо тяжких, і санкція Кримінального кодексу РФ передбачає за їх вчинення довічне позбавлення волі", - сказав співрозмовник видання.

Він нагадав, що двоє співробітників Юкосу вже отримали довічний термін за ті самі діяння: екс-глава служби безпеки ЮКОСа Олексій Пічугін відбуває цей термін в колонії, а колишній найбільший акціонер компанії Леонід Невзлін засуджений до довічного ув'язнення заочно.

"Якщо суду представлять переконливі докази, що Ходорковський замовляв або організовував ці злочини, то і йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - заявив представник силових структур.

Слідство вважає, що вбивство мера Нафтоюганська скоєно з корисливих спонукань, що кваліфікується частиною 2 статті 105 КК РФ.

Як повідомлялося, раніше слідчий комітет РФ зробив висновок, що саме Ходорковський, будучи акціонером і головою правління нафтової компанії "ЮКОС", доручив підлеглим йому співробітникам... вбивство Пєтухова та Рыбина, чия службова діяльність суперечила інтересам "ЮКОСА".