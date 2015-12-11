Асад відмовився вести переговори "з терористами", як того вимагають США та Саудівська Аравія

Чинний президент Сирії Башар аль Асад заявив, що США вимагали від нього провести мирні переговори із "терористичними групами".

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Ця заява з’явилася у державних ЗМІ на наступний день після конференції сирійської опозиції, повідомляє Reuters.

На питання журналістів, чи він готовий приєднатися до переговорів, він сказав: "Вони хочуть, щоб сирійський уряд вступив в переговори з терористами. Я не думаю, що будь-хто у будь-якій країні готовий піти на таке".

"Якщо вони хочуть змінити свій підхід, здати озброєння, ми готові це прийняти. В той же час прийняття їх за політичного суб'єкта є неприйнятним", - заявив Башар Асад.

Як відомо, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, та ряд інших держав, які виступають проти режиму Асада, забезпечують військову підтримку сирійській опозиції. Це і навчання, і надання певних видів озброєння.

Нагадаємо, на конференції представників сирійської опозиції, які зібралися в Саудівській Аравії, противники Башара Асада зажадали його відставки на початку перехідного періоду і заявили про бажання будувати світську державу.

Раніше учасники міжнародних переговорів щодо Сирії, які відбулися 14 листопада у Відні, домовилися провести вибори в Сирії за півтора року. Згідно з повідомленням, при цьому перехідний уряд має бути сформований протягом півроку, а в цей час буде готуватися нова конституція країни. Новий раунд переговорів дипломатів про сирійську проблему може відбутися в Нью-Йорку наступного тижня.