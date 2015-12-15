Скандальне розслідування фонду Навального: депутат Держдуми попросить СК перевірити заступника Чайки

Йдеться про заступника генпрокурора Геннадія Лопатіна та його колишню дружину Ольгу, яку ФБК звинуватив в спільному веденні бізнесу з дружинами головних фігурантів справи про вбивства в станиці Кущевська - Сергія Цапка і В'ячеслава Ціпов'яза, передає РБК.

За твердженням ФБК, разом жінки володіють підприємством "Цукор Кубані".

"Подібний зв'язок найближчих родичів керівництва Генеральної прокуратури з родичами засуджених, які організували вкрай небезпечну злочинну групу, яка тероризувала весь Кущевский район, не може не викликати занепокоєння", — йдеться в запиті депутата.

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Гудков просить СКР повідомити, чи була Ольга Лопатіна дружиною заступника генпрокурора на момент реєстрації "Цукру Кубані" і під час скоєння масового вбивства в станиці Кущевська. Також депутат попросив інформацію про те, чи мав заступник генпрокурора Лопатін відношення до процесу розслідування вбивства у Кущевській, і якщо так, то які були його функції.

Варто зазначити, що сама Лопатіна після публікації розслідування ФБК оголосила, що ніяк не пов'язана з родичами членів банди Цапків і ніколи не була співвласницею "Цукру Кубані".

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.