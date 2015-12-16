Путін порекомендував Керрі виспатися

Про це повідомляє РБК.

"Ми бачимо, скільки зусиль ви докладаєте для вирішення термінових питань. Не встигаємо стежити за вашими переміщеннями. Вам потрібно виспатися", - порадив президент РФ.

Перед переговорами з Путіним держсекретар США зустрічався з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, побував у посольстві США в Росії, прогулявся Арбатом, де купив російські сувеніри.

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На зустріч з Путіним Керрі прибув зі своїм заступником Вікторією Нуланд, спеціальним помічником президента США у Росії Селестою Уолландер і послом США в Росії Джоном Теффтом.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Керрі і Путіна пройшла напередодні. За підсумками переговорів держсекретар США заявив, що санкції з РФ будуть зняті після виконання Мінських угод. Керрі також повідомив, що на зустрічі сторони домовилися про те, що необхідно продовжувати двосторонній процес між США і РФ щодо України.