Путін порекомендував Керрі виспатися

08:41, 16 грудня 2015
Світ
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Президент Росії Володимир Путін в ході зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі порекомендував йому виспатися.

REUTERS

Про це повідомляє РБК.

"Ми бачимо, скільки зусиль ви докладаєте для вирішення термінових питань. Не встигаємо стежити за вашими переміщеннями. Вам потрібно виспатися", - порадив президент РФ.

Перед переговорами з Путіним держсекретар США зустрічався з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, побував у посольстві США в Росії, прогулявся Арбатом, де купив російські сувеніри.

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На зустріч з Путіним Керрі прибув зі своїм заступником Вікторією Нуланд, спеціальним помічником президента США у Росії Селестою Уолландер і послом США в Росії Джоном Теффтом.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Керрі і Путіна пройшла напередодні. За підсумками переговорів держсекретар США заявив, що санкції з РФ будуть зняті після виконання Мінських угод. Керрі також повідомив, що на зустрічі сторони домовилися про те, що необхідно продовжувати двосторонній процес між США і РФ щодо України.

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