У Путіна не збираються контролювати "бізнес повнолітніх дітей Чайки"

«Якщо ви питаєте мене, чи буде цей механізм контролювати бізнес дітей Чайки, повнолітніх самостійних підприємців, відповідь однозначна: ні. Контроль на предмет можливого конфлікту інтересів у відповідності з законодавством, звичайно ж, здійснюється», — сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, як саме контрольне управління адміністрації президента займається перевіркою публікації про бізнес сім'ї генпрокурора, передає РИА Новости.

"Перевірочні дії робляться у всіх, хто здає за законом декларації. Відповідно, зараз це практично абсолютно всі, включаючи і співробітників адміністрації, і керівництво адміністрації, і генпрокурора. Природно, цей механізм не займається контролем вільних підприємців», — сказав Пєсков.

Читайте такожУ Путіна розслідування антикорупційного фонду про синів Чайки назвали інтернет-шалапутством

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вважає розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про бізнес синів генпрокурора Юрія Чайки "швидше за все, безумовно" замовним.

Раніше Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступником генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.