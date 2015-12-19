У Ростові помітили потяг із танками, що прямує в сторону українського кордону (відео)
02:27, 19 грудня 2015Світ
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У російському Ростові помітили потяг із танками, що прямує в сторону українського кордону.
У Ростові помітили потяг із танками, що прямує в сторону українського кордону / скріншот відео
Російський телеканал Настоящее время опублікував відео, на якому потяг із танками "прямує до російсько-українського кордону".
"Потяг із танками направляється в напрямку російсько-українського кордону, до якої трохи більше 100 км", - повідомляє видання у коментарі до відео.
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Як повідомляв УНІАН раніше, речник прес-центру штабу антитерористичної операції (АТО) Антон Миронович вважає, що проросійські терористи на Донбасі не готові розпочати повномасштабний наступ і на деяких напрямках готуються до оборони.
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