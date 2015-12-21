"Дешеві сенсації": Міноборони РФ прокоментувало інформацію про загибель російських військових у Сирії

Про це йдеться в повідомленні управління прес-служби і інформації оборонного відомства, інформує РИА «Новости».

Раніше на сайті телеканалу «Дощ» було опубліковано повідомлення, що The Wall Street Journal повідомив про загибель дев'яти російських контрактників в Сирії.

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«Видання посилається на розслідування американської газети The Wall Street Journal, в якому не тільки немає згадки про участь російських військовослужбовців в наземній операції, але і тим більше нічого не сказано про їх загибель на території Сирії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає відомство, «даний вид вкидання був зроблений ще в жовтні іншим російським новинним ресурсом».

У Міноборони рекомендували уважно ставитися до перевірки інформації та не вводити в оману «дешевими сенсаціями».

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що перекидання особового складу ЗС РФ йде з військового порту в Новоросійську, однак, не всі офіцери і контрактники хочуть воювати, і деякі з них відмовляються їхати в нову гарячу точку.