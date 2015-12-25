В Amnesty International назвали "безглуздою" реакцію Міноборони РФ на доповідь щодо Сирії

З коментарем з приводу реакції російського Міноборони на доповідь Amnesty International виступив директор регіональних програм організації на Близькому Сході Філіп Лютер, повідомляє РБК.

За словами Лютера, влада Росії не може просто «відмахнутися» від результатів досліджень щодо Сирії.

"Використання російською владою вислову «фейки» для опису результатів дослідження, проведеного Amnesty International, виглядає безглуздо", — підкреслив Лютер.

Читайте такожКремль "не бачив" доповідь Amnesty International про жертви серед мирного населення Сирії через авіаудари РФ

Представник Amnesty зазначив, що організація давала російській владі більше півтора місяці для того, щоб вони змогли прокоментувати дані Amnesty з приводу жертв серед мирного населення Сирії.

Нагадаємо, за даними Amnesty International, авіаудари ВПС Росії в Сирії з кінця вересня забрали життя щонайменше 200 мирних жителів і привели до масштабних і невиправданих руйнувань.



