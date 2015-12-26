Зливи загрожують повністю затопити столиці Парагваю

Від стихії найбільше постраждав Парагвай. Президент країни Орасіо Кортес ввів надзвичайний стан, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Рівень води в річці Парагвай вже практично наблизився до критичного, і новий приплив води загрожує затопити всю столиці країни Асунсьйон і прилеглі райони.

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Влада Парагваю вважає, що, можливо, їм доведеться евакуювати все населення, що живе на берегах річки, - а це ще десятки тисяч осіб.

Від небувалих тропічних дощів підвищився рівень більшості річок також в Уругваї, Аргентині та Бразилії.

На півночі Аргентини евакуйовані близько 20 тисяч осіб. У південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул близько 1800 сімей були змушені покинути свої будинки.