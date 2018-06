У Туреччині вбито автора документальних фільмів про "Ісламську державу"

Про це повідомив у мережі мікроблогів Twitter колектив, у якому він працював, передає Радіо Свобода.

«Наш режисер Наджі Джерф, батько двох дітей, був убитий із пістолета з глушником сьогодні в Газіантепі», – ідеться в повідомленні.

Наджі Джерф нещодавно завершив роботу над фільмом, в якому задокументовані порушення з боку «Ісламської держави» у час, коли бойовики цього угруповання діяли в місті Алеппо на півночі Сирії.

Читайте такожЗвернення лідера ІДІЛ: авіанальоти не зашкодили угрупованню - NBC

Турецька влада заявила про початок розслідування.

Це вбивство сталося після того, як угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за загибель у жовтні двох сирійських журналістів у місті Урфа на південному сході Туреччини, неподалік від кордону з Сирією.

«Активізувати заходи для захисту сирійських журналістів на турецькій землі» в поширеній 27 грудня заяві закликав базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів.

Our movie director Naji Jerf "father of 2 kids" was assassinated by suppressor gun today in Gaziantep "#Turkey" pic.twitter.com/F3TFZyAwk9