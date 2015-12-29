70% росіян перейшли на більш дешеві товари - дослідження

Незважаючи на відновлення падіння курсу рубля, росіяни не почали скуповувати продукти і непродовольчі товари «про запас», відзначають аналітики Sberbank CIB, передає РБК.

На відміну від грудня минулого року росіяни не намагаються врятувати рублеві заощадження від девальвації в магазинах: вони скорочують витрати навіть у період передноворічних розпродажів.

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Проведене Sberbank CIB дослідження «Потребительский индекс Иванова» показало, що частка росіян, які перейшли на більш дешеві товари, досягла рекордних 70%, стверджують автори. Для небувало високого числа покупців головним критерієм при виборі товарів стала низька ціна.

Sberbank CIB оцінив вартість святкування Нового року на одну людину в 7 тис. руб., що на 1,4% менше рівня 2014 року, причому перед святом росіяни тепер відвідують більше магазинів, ніж раніше, щоб знайти більш вигідну ціну.

«Чутливість до рівня цін досягла абсолютного максимуму в 75%, і покупці прагнуть вибирати більш вигідну пропозицію. Якщо в 2014 році в цих цілях вони відвідували магазини 2,3 торгових мереж, то в цьому році кількість мереж зросла до 2,6», — наголошується у звіті Sberbank CIB.

Аналітики відзначили зростання, що покупці стали частіше заходити в магазини великих торгових мереж у пошуках товарів, що продаються в рамках рекламних акцій. Майже половина клієнтів (44%) зараз приходить в магазини виключно за такими товарами.

Впевнений перехід населення Росії на ощадну модель поведінки, про яке раніше повідомляло Міністерство економічного розвитку, згідно з прогнозами Sberbank CIB, призведе до погіршення результатів операційної діяльності ритейлерів.

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«Ми прогнозуємо слабкі результати, так як слабка динаміка чека не буде компенсований припливом трафіку. Тиск на допомогу може зберегтися і в першому кварталі 2016 року, що негативно позначиться на ставленні інвесторів до акцій сектора», — наголошується в звіті аналітиків.

Згідно з опублікованими раніше даними Росстату, в листопаді 2015 року обіг роздрібної торгівлі скоротився в річному вирахуванні на 13,1%, що стало найгіршим результатом за останні 20 років. При цьому продажі непродовольчих товарів, на яких люди економлять в першу чергу, знизилися відразу на 14,6%.