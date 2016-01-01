Уперше після закінчення Другої світової війни книгу Гітлера "Майн Кампф" почнуть продавати у Німеччині

До цього моменту права на книги належали уряду Баварії, проте вони закінчилися 31 грудня, передає Бі-бі-сі.

Нове двотомне видання "Майн Кампф" забезпечено 3700 позначками і коментарями істориків.

Книга перевидана мюнхенським Інститутом сучасної історії, її тираж склав близько 4 тисяч примірників. Видавці стверджують, що метою перевидання є розвінчання нацистської пропаганди.

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Перевидання "Майн Кампф" з коментарями схвально зустріли представники єврейської спільноти, які заявляють, що видана в такому вигляді книга допоможе пояснити суть Голокосту.

У книзі "Майн Кампф" ("Моя боротьба") Гітлер висловив свої расистські та антисемітські погляди. Після приходу Гітлера до влади його книга стала "священним писанням" нацистів, її сумарний тираж у Німеччині склав 12 млн примірників.