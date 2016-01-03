Держдепартамент США відреагував на страту шейха-шиїта в Саудівській Аравії

За словами представників американського зовнішньополітичного відомства, дії Ер-Ріяда можуть загострити обстановку на Близькому Сході, передає Бі-бі-сі.

Вашингтон закликав саудівську владу поважати думку опозиції і критику на свою адресу.

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Раніше жителі Тегерана підпалили посольство Саудівської Аравії у ході вуличних акцій протесту, викликаних стратою саудівською владою шиїтського проповідника Німра аль-Німра.

Нагадаємо, 1 січня міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.

У свою чергу верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що страта впливового шиїтського богослова Німра аль-Німра владою Саудівської Аравії "може мати небезпечні наслідки" через розпалювання ворожнечі між сунітами і шиїтами на Близькому Сході.