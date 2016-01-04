Саудівську Аравію не хвилює реакція США на розрив відносин з Іраном – ЗМІ

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власне джерело в дипломатичних колах в Ер-Ріяді, передає DT.ua.

"Знову і знову Тегеран дивиться в бік Заходу. Іран продовжує фінансувати тероризм, запускає балістичні ракети, і ніхто нічого з цим не робить. Саудівську Аравію не хвилює те, що вона може розсердити Білий дім", − заявило джерело.

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Як повідомляв УНІАН, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку із стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.