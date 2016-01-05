Конфлікт на Близькому Сході набирає обертів: Кувейт відкликав посла з Ірану

Це сталося через напади в Ірані на дипломатичну місію Саудівської Аравії, передає Associated Press.

При цьому джерело видання не уточнило, чи йдеться про розрив дипломатичних відносин між країнами.

Читайте такожСаудівська Аравія висунула умови для відновлення відносин з ІраномВчора УНІАН повідомляв, що Судан видворяє посла Ірану й розриває дипвідносини. Раніше про розрив дипломатичних відносин з Іраном заявив Бахрейн.

3 січня Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгорнувся після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів шиїтської громади в цій країні.

У зв'язку зі стратою в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів у Саудівській Аравії і Бахрейні) пройшли акції протесту, зокрема учасники акції протесту в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві і підпалили його.