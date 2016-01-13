Медведєв поскаржився на кризу і припустив, що відносини РФ і Євросоюзу повернуться у "нормальне русло"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сподівається, що санкції «залишаться у минулому», а відносини Росії та Європейського Союзу повернуться у «нормальне русло».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час виступу на VII Гайдарівському форумі.

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«Ми готові відновити нормальну взаємодію і з державами ЄС. Європа - наш найближчий сусід, важливий економічний партнер. Наш товарообіг як і раніше обчислюється сотнями мільярдів євро, незважаючи на фактор санкцій, який викликає жаль», - сказав Медведєв.

«Я впевнений, про що говорив неодноразово, що врешті-решт здоровий глузд візьме гору, санкції залишаться у минулому, а відносини Росії і Євросоюзу повернуться у нормальне русло. Але для цього необхідні кроки на базі економічної логіки з урахуванням об'єктивної зацікавленості і європейського, і російського бізнесу», - додав Медведєв.

За його словами, РФ вчиться жити у «дешевшій нафтовій реальності».

«Нинішнє падіння котирувань нерідко порівнюють з кризою 1998 року. Тоді ціни на нафту впали приблизно в 2,5 разу за два роки, а промисловість впала на 40%. Зараз ціни на нафту падали і сильніше, і швидше проти максимуму, який був кілька років тому», - зазначив він.

«Становище, звичайно, не покращують і санкції», - сказав російський прем'єр.

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При цьому, на думку Медведєва, в уряді РФ «і близько не спостерігають того, що творилося в економіці у 1998-му».

«Криза поступово вилікувала нас від звички покладатися в основному на доходи від вуглеводнів. Адже максимальна свобода від сировинної ренти - це ще й питання геополітичної незалежності країни, а тому ми маємо працювати на те, щоб пропозиція світовому ринку була більш цікавою і конкурентоспроможною, ніж сировина», - сказав Медведєв.