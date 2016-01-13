Кудрін: Кількість бідних в Росії буде зростати

За його словами, в цьому відмінність цієї кризи від попередньої, з якою РФ зіткнулася в 2008 році. Тоді, за словами Кудріна, кількість бідних зменшилася через величезні соціальні виплати та фіскальний пакет стимулювання економіки, за рахунок якого держава підтримала зайнятість, пише РБК.

«Тоді реальні доходи населення в цілому не впали, і кількість бідних зменшилася», — сказав Кудрін.

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За його словами, зараз все інакше.

«Ми увійшли в іншу смугу, коли ці проблеми стали найбільш гострими, — вважає екс-міністр. — Ми говоримо, що будемо виконувати всі соціальні зобов'язання, а в цей час кількість бідних буде рости».

За словами Кудріна, це відбувається на тлі запевнень в тому, що держава буде підтримувати соціальні витрати і зобов'язання, що вже не виконується насправді повною мірою, наприклад в частині індексації пенсій».

Зростання числа бідних помітне навіть в офіційній статистиці. За попередніми даними Росстату, за дев'ять місяців 2015 року (останні доступні дані) чисельність населення з доходами нижче величини прожиткового мінімуму (9,6 тис. руб. в місяць) становила 20,3 млн осіб. За підсумками дев'яти місяців минулого року їх було 18 млн.

За даними ВЦВГД, в 2015 році майже вдвічі зросла частка «бідних» родин (яким не вистачає навіть на їжу і тим, кому достатньо коштів на їжу, але купівля одягу недоступна). Якщо у 2014 році їх частка оцінювалася в 22%, то в грудні 2015-го вона підскочила до 39%.

Кудрін повідомив, що соціальна держава у Росії — поки що більше декларація, популістське гасло. На його думку, її будівництво зажадає збільшення податкового тягаря. Він привів у приклад країни Європи, де податковий тягар досягає 40% на душу населення, в той час як в Росії разом з нафтовими компаніями воно становить 37%, а без їх урахування — 30%.

Крім збільшення податків, для будівництва соціальної держави в Росії буде потрібно економічне зростання не менше 4-5% на рік, сказав Кудрін. «Боротьба з бідністю — на 60% це питання економічного зростання, і лише на 40% — питання соціального захисту», — уточнив він.