Президента Євросоюзу треба обирати на прямих виборах

Кервник МВС Німеччини Вольфганг Шойбле вважає, що Євросоюз дуже далекий від простих людей. На його думку, це і стало однією з причин провалу референдуму щодо Лісабонської угоди в Ірландії. "Європейці з недовірою ставляться до деяких аспектів політики Брюсселя, оскільки вона недостатньо прозора і зрозуміла", - заявив міністр в інтерв`ю німецьким ЗМІ, передає Deutsche Welle.

В.Шойбле вважає, що одним із способів наблизити ЄС до простих громадян могли б стати прямі загальноєвропейські вибори президента Єврокомісії та майбутнього президента Євросоюзу.

12 червня жителі Ірландії на всенародному референдумі висловилися проти запропонованої реформи Євросоюзу, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Ірландські виборці відхилили Лісабонську угоду, покликану замінити ідею європейської конституції, більшістю в 53,4 відсотки.

Європейські функціонери терміново намагаються знайти вихід. Лідери Німеччини і Франції закликали продовжити процес ратифікації Лісабонської угоди парламентами європейських країн. Питання про подальшу долю нового базового договору ЄС обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Люксембурзі, а потім на саміті ЄС в Брюсселі 19-20 червня.

Лісабонська угода припускає введення посади президента Євросоюзу, який обиратиметься на 2,5 роки. Крім того, документ передбачає реформу виконавчого органу ЄС - Єврокомісії, до якої буде введений наділений широкими повноваженнями єврокомісар із зовнішньої політики. Він звітуватиме перед лідерами ЄС. Сама ж Єврокомісія буде до 2014 р. скорочена щодо складу з нинішніх 27 єврокомісарів до 17. Склад ЄК обиратиметься строком на 5 років.