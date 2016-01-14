Російські експерти зробили чергові "сенсаційні відкриття" щодо МН17, розкритикувавши голландських слідчих

Про це йдеться в листі заступника голови Росавіації Олега Сторчевого на адресу голови Ради з питань безпеки Нідерландів Тьеббе Яустри, повідомляє ТАСС.

У звіті, представленому Радою 13 жовтня 2015 року, повідомлялося, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка несла боєголовку 9Н314М. Голландська сторона прийшла до висновку, що лайнер обстріляли з зенітного комплексу "Бук".

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"Якщо і припускати, що літак був збитий ракетою зенітного ракетного комплексу типу "Бук", то наведені у звіті характеристики осколків не відповідають характеристикам вражаючих елементів бойової частини 9Н314М", - вважає російська сторона.

Фахівці Москви стверджують, що масово-габаритні характеристики двох осколків, які привели комісію до висновку про застосування боєголовки 9Н314М, "не узгоджуються з результатами натурних випробувань і експериментів".

Крім того, за версією Росавіації, "хімічний склад осколків, опублікований в остаточному звіті, суперечить висновку про їх належність бойової частини 9Н314М".

"Характеристики пробоїн на фрагментах літака не відповідають характеристикам пробоїн, які утворюються при вибуху бойової частини 9Н314М", - вказується в листі Сторчевого.

Він заявив, що за підсумками деяких натурних випробувань з'ясувалося, що на зовнішній обшивці літака повинно було залишитися безліч пробоїн характерної форми. "На фрагментах літака "Боїнг-777"... пробоїн з подібною формою немає", - підкреслив заступник голови Росавіації.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області.

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Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

Голова Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Нідерланди опублікують остаточну доповідь щодо катастрофи літака Boeing рейсу MH17 навесні 2016 року.