Саркозі: Франція не віддасть своїх військових під командування НАТО

Франція має намір знов вступити у військову структуру НАТО, в якій не бере участь з 1966 року.

Як передає Газета.ru, про це сьогодні заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, представляючи нову доктрину безпеки країни - «Білу книгу».

У той же час він підкреслив, що Франція залишить у своєму розпорядженні національну армію і ядерну зброю. «Франція не розмістить жоден свій військовий контингент під командування НАТО в мирний час», – сказав Н.САРКОЗІ, виступаючи перед трьома тисячами французьких військових.

«Франція - незалежний союзник, вільний партнер. Я залишаю за собою принципи, які свого часу проголосив генерал де Голль: Франція за будь-яких обставин збереже за собою право винесення постанов щодо участі своїх військ у військових операціях», - зазначив французький Президент.

За його словами, представлена сьогодні «Біла книга» виходить з необхідності боротьби з новими небезпеками, що з`явилися в світі з 1994 року (час виходу попередньої доктрини). Серед цих погроз - кібер-атаки, тероризм, епідемії, кліматичні катастрофи.

Підготовка нової доктрини безпеки країни велася з серпня 2007 року.

Попередник Н.САРКОЗІ Жак ШИРАК намагався повернути Францію у військову структуру НАТО в 1997 році, проте тоді адміністрацію президента США Білла КЛІНТОНА не влаштувала висунута Парижем умова поступитися Франції командуванням південним крилом Альянсу.

Довідка УНІАН. 4 квітня 1949 Франція була серед 12 держав, які підписали Північноатлантичний договір, котрий став основою для створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО). З липня 1966 Франція вийшла з військової організації НАТО, продовжуючи при цьому брати активну участь у діяльності політичних органів Альянсу.