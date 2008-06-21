"Аль-Каїда" готує "білий терор"

Десятки етнічних європейців з Естонії, Румунії, Німеччини, Великої Британії, Данії та Нідерландів кілька місяців проходили підготовку в таборах "Аль-Каїди" на території Пакистану і тепер можуть бути використані для терактів в Європі і США, повідомляє з посиланням на урядові джерела американська телекомпанія ABC.

Телекомпанія нагадує, що багатьом європейцям не потрібні візи для переміщення Європою та в`їзду в США, а “біла” європейська зовнішність має приспати увагу митників і поліцейських, тож їх виявлення і нейтралізація будуть набагато важчими для структур, як ведуть боротьбу з тероризмом.

Значить, укладає журналіст, США повинні активізувати тиск на Пакистан з метою ліквідовувати тренувальні табори диверсантів. При цьому ABC посилається на один з конгресменів - заступника розділу комітету з розвідки Палати представників Конгресу.

"У Пакистані таких таборів бути не повинно", - заявив конгресмен.