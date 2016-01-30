ЗМІ з'ясували, де Девід Боуї заповів розвіяти свій прах

Як пише New York Daily News, 29 січня в Нью-Йорку було оприлюднено заповіт легендарного виконавця.

Зазначається, що Боуї залишив майно, що становить приблизно 100 мільйонів доларів, і половина його дістанеться його дружині - супермоделі Іман.

Дітям Данкану (від першого шлюбу) та Александрії (від Іман) співак заповів по 25% майна.

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Крім того, він залишив 2 мільйони доларів своїй помічниці Корінн Коко Шваб і 1 мільйон доларів колишній няні сина Маріон Скене.

Повідомляється, що прах артиста, тіло якого після смерті було таємно кремовано, був розвіяний над островом Балі в Індонезії у відповідності до буддистського ритуалу.