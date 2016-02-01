Росія не може приховати порушення повітряного простору Туреччини – Давутоглу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Росія не може приховати порушення нашого повітряного простору. Неможливо приховати цей інцидент, якщо це сталося», – відзначив турецький прем’єр-міністр 31 січня на прес-конференції в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Також в Ер-Ріяді 31 січня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна передала Росії докази порушення російським військовим літаком турецького повітряного простору.

Читайте такожТуреччина привела свої ВПС у "повну готовність" після інциденту з військовим літаком РФ

Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини. Інцидент стався напередодні. У суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

У Міноборони РФ заперечують відомості Анкари.