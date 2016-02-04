Москва розкрила обставини загибелі російського військового в Сирії

Про це заявив начальник управління прес-служби і інформації Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, пише Новая газета.

Згідно з повідомленням, під мінометний обстріл бойовиків екстремістської організації «Ісламська держава» разом з російським радником потрапили і сирійські курсанти. Четверо з них загинули. Російський офіцер отримав важкі поранення і 1 лютого помер у госпіталі.

Читайте такожМосква засекретила ім'я загиблого в Сирії військового радника

Називати ім'я загиблого генерал Конашенков відмовився, назвавши це «позицією відомства», що пов'язана з безпекою.

За інформацією джерел в Сирії, обстріл навчального центру в Хомсі стався 26 січня. В цей же день в самому місті, на вулиці Ас-Ситтин в житловому кварталі Аз-Захра було скоєно два терористичних акта. Спочатку було підірвано автомобіль, начинений вибухівкою, пізніше терорист привів в дію пояс смертника. У подвійному теракті майже сотня жителів Хомса отримали поранення, 20 людей загинули.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії внаслідок мінометного обстрілу з боку ісламістів загинув російський військовий радник.