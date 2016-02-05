Засновник WikiLeaks заявив, що Великобританія зобов'язана звільнити його

"ООН минулої ночі постановила, що рішення робочої групи є юридично зобов'язуючим. Я прочитав сьогодні вранці коментарі міністра закордонних справ Великобританії Філіпа Хэммонда, який образив ООН, назвавши рішення безглуздим", - сказав Джуліан Ассанж, передає Бі-бі-сі. Він також назвав рішення ООН значною перемогою, яка змусила його посміхнутися.

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У четвер робоча група ООН з незаконного позбавлення волі опублікувала доповідь, в якій говориться, що Великобританія і Швеція незаконно утримували Джуліана Ассанжа з грудня 2010 року.

Експерти ООН стверджують, що Джуліан Ассанж має отримати можливість безперешкодно покинути посольство Еквадору і має право на отримання компенсації від влади Великобританії та Швеції.

Британська влада у відповідь заявила, що юридично не зобов'язана виконувати рішення комісії ООН і все ще віддана своїм зобов'язанням щодо екстрадиції Джуліана Ассанжа до Швеції.

"Він може вийти, коли йому захочеться... Проте йому доведеться постати перед судом в Швеції. Чесно кажучи, ці висновки безглузді і ми не визнаємо їх", -сказав міністр закордонних справ великої Великобританії Філіп Хеммонд.

Джуліан Ассанж подав скаргу в ООН у вересні 2014 року, стверджуючи, що його ув'язнення в посольстві, яке лише недавно перестало охоронятися британською поліцією, незаконне. Джуліан Ассанж попросив притулку в посольстві Еквадору в червні 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції.

Шведські прокурори хочуть допитати Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтуванні і сексуальні домагання по відношенню до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які нібито мали місце в середині 2010 рок, але які не подавали формальних позовів.

Сайт WikiLeaks отримав популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, Держдепартаменту та інших державних органів США.