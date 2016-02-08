BBC не буде судитися з Кисельовим через "смітник"

Про це з посиланням на офіційного представника штаб-квартири BBC повідомляє RNS.

«У нас немає планів давати цій справі офіційний хід», — сказав він у відповідь на питання, чи розглядає медіакорпорація можливість подачі судового позову проти Кисельова.

Він також прокоментував фільм BBC «Третя світова війна: в командному пункті», що був показаний 3 лютого і викликав різкий коментар Кисельова.

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«Метою цієї передачі стало показати сценарій, який обговорювався західними стратегами протягом останніх років, а саме — можливий сплеск заворушень серед російськомовного населення в Прибалтиці, в тому числі в Латвії, з можливим втручанням російських політиків і армії. Тепер предметом важливої суспільної дискусії стане те, як НАТО відреагує на можливу загрозу для своїх членів. Вигаданий сценарій програми розроблявся протягом багатьох місяців досліджень і консультацій з великим числом експертів різних країн з дипломатії, безпеки і військової стратегії», - зазначив представник медіакорпорації.

Нагадаємо, 7 лютого в ефірі програми «Вести недели» на державному телеканалі «Росія 1» Кисельов назвав BBC «смітником», звинувативши у порушенні принципів об'єктивної журналістики при створенні телефільму «Третя світова війна: в командному пункті». У фільмі автори змалювали можливий конфлікт Росії і НАТО в Латвії, в якому Росія виступає в ролі агресора.