В Аргентині стався найпотужніший за 20 років землетрус
12:32, 06 серпня 2006Світ
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Сила поштовхів досягала 5-7 балів за шкалою Ріхтера
Сильний землетрус стався на заході Аргентини, передає РБК. Сила підземних поштовхів, зафіксованих напередодні, досягала 5-7 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу - за 35 км на північний захід від міста Мендоса західної провінції Мендоса. В результаті удару стихії було зруйновано декілька будинків, проте поки що інформації про людські жертви немає.
За даними Державного сейсмологічного управління Аргентини, цей землетрус став найпотужнішим зафіксованим у країні за останні 20 років
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