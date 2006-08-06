В Аргентині стався найпотужніший за 20 років землетрус

Сильний землетрус стався на заході Аргентини, передає РБК. Сила підземних поштовхів, зафіксованих напередодні, досягала 5-7 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу - за 35 км на північний захід від міста Мендоса західної провінції Мендоса. В результаті удару стихії було зруйновано декілька будинків, проте поки що інформації про людські жертви немає.

За даними Державного сейсмологічного управління Аргентини, цей землетрус став найпотужнішим зафіксованим у країні за останні 20 років