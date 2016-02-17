Куба і США підписали угоду про відновлення авіасполучення

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Угода передбачає понад сто щоденних рейсів в день між США і Кубою, хоча формально американцям досі не дозволено здійснювати туристичні поїздки на острів. Маршрути будуть введені в експлуатацію протягом кількох місяців.

Про те, що США і Куба ведуть переговори про відновлення авіасполучення, стало відомо ще в грудні. Рік тому президент США Барак Обама звернувся до конгресу з пропозицією скасувати ембарго проти Куби і відновити з нею стосунки.

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1 липня США і Куба домовилися знову відкрити свої посольства в Гавані і Вашингтоні. Хоча відносини між країнами налагоджуються, Гавана заявляє, що для повної нормалізації США мають евакуювати військову базу з бухти Гуантанамо і зняти економічне ембарго.