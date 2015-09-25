Голова Куби вперше в XXI столітті приїхав в США

Поїздка стала першим візитом кубинського лідера з 2000 року, коли старший брат Рауля Фідель Кастро, який керував тоді державою, також приїхав в Нью-Йорк взяти участь у зборах міжнародної організації. З тих пір Кубу представляв міністр закордонних справ Бруно Родрігез, пише Slon.

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Джерела видання Prensa Latina, які близькі до делегації, розповіли, що Рауль Кастро зустрінеться з губернатором Нью-Йорка Ендрю Куомо і ще кількома членами Конгресу США.

Як уточнює Agence France-Presse, Кастро відвідає виступ Папи Римського і сам виступить перед Генасамблеєю через кілька годин після американського президента Барака Обами.

В грудні 2014 року було оголошено про плани відновити дипломатичні відносини між США та Кубою після 53-річної перерви. Кастро-молодший і Барак Обама в квітні провели зустріч, а в липні обидві країни відкрили дипломатичні представництва на територіях один у одного.