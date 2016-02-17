У Франції надзвичайний стан продовжено до 26 травня

За це рішення проголосували 212 депутатів. 31 депутат виступив проти, троє були відсутні, передає Бі-бі-сі. Раніше продовження надзвичайного стану підтримав сенат Франції.

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Влада Франції вважає, що вірогідність нової атаки досить висока. За словами міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казнева, терористична загроза ще ніколи не була настільки високою, а небезпека досі не зникла.

Надзвичайний стан дозволяє міністру внутрішніх справ помістити під домашній арешт без постанови суду будь-яку людину, яка, на думку чиновників, становить загрозу безпеці та громадському порядку. Також міністерство внутрішніх справ може без рішення суду проводити обшуки в будинках підозрюваних.

Франція оголосила надзвичайний стан після нападів, які сталися в Парижі 13 листопада 2015 року. Внаслідок серії терактів загинуло 130 осіб, понад 300 людей отримали поранення. Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".Після терактів поліція провела 3,3 тис. обшуків, в ході яких було арештовано 578 одиниць зброї, 340 осіб затримано, а 285 осіб поміщені під домашній арешт.