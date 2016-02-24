МЗС перевіряє, чи були українці на борту зниклого в Непалі літака

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший секретар департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

"Поки інформація перевіряється", - сказав він, відповідаючи на питання про можливе перебування громадян України на борту літака.

Як повідомляв УНІАН, у гірському районі на заході Непалу пропав невеликий літак, на борту якого перебував 21 пасажир і член екіпажу.

Літак Twin Otter компанії Tara Air здійснював рейс з Покхари у Джомсом. Зв'язок з ним перервався приблизно через 18 хвилин після вильоту. За словами представників влади, між аеропортами немає злітно-посадкових смуг, де літак міг би здійснити аварійну посадку.

Пошуки, які проводяться за допомогою вертольота, ускладнені поганими погодними умовами.