МЗС перевіряє, чи були українці на борту зниклого в Непалі літака
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливе перебування українців на борту зниклого в Непалі літака.
Про це в коментарі УНІАН повідомив перший секретар департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.
"Поки інформація перевіряється", - сказав він, відповідаючи на питання про можливе перебування громадян України на борту літака.
Як повідомляв УНІАН, у гірському районі на заході Непалу пропав невеликий літак, на борту якого перебував 21 пасажир і член екіпажу.
Літак Twin Otter компанії Tara Air здійснював рейс з Покхари у Джомсом. Зв'язок з ним перервався приблизно через 18 хвилин після вильоту. За словами представників влади, між аеропортами немає злітно-посадкових смуг, де літак міг би здійснити аварійну посадку.
Пошуки, які проводяться за допомогою вертольота, ускладнені поганими погодними умовами.