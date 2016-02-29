Азербайджан вимагає суворого покарання всіх винних у геноциді в Ходжали

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні представники азербайджанської діаспори в Україні, дипломати і українці зібралися в Києві вшанувати пам`ять Ходжалинської трагедії - геноциду азербайджанського народу.

Щорічно 26 лютого в Азербайджані відзначається як день геноциду азербайджанського народу. В ніч з 25 на 26 лютого 1992 року м. Ходжали, шо місяцями жив в умовах військової блокади, був стертий з лиця землі вірменськими збройними формуваннями.

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Тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв зазначив, що в житті кожного народу є трагічні події, які не можна забувати.

”Таким днем є для нас 26 лютого - день Ходжалинської трагедії, коли 24 роки тому вірменські бандформування провели каральну операцію проти мирного населення. Було знищено велику кількість людей - понад 600 осіб. Також 500 осіб було поранено, 1275 потрапило в полон, і з них доля 150 осіб донині невідома”, - розповів Алієв.

Незаперечні факти доводять, що застосовувалися тортури, знущання над жінками, дітьми та людьми похилого віку та інші нелюдські злочини проти жителів Ходжали.

”Ми ніколи не повинні забувати цей день. Ми завжди боремося за те, щоб все більша кількість держав визнало цей день. Їх число з кожним роком зростає”, - сказав Алієв.

Разом з тим він звернув увагу, що винні, і всі, хто затіяв злочини, вчинені в Ходжали - досі не понесли відповідальність.

”Тому ми маємо право вимагати суворого покарання всіх організаторів і виконавців цього терористичного акту”, - заявив Назім Алієв.

Голова Асамблеї Національностей України Ровшан Тагієв підкреслив, що на території Азербайджану відбулася різанина за етнічною ознакою, коли ціле місто з населенням майже 2,5 тис осіб було піддано атаці.

Говорячи про той факт, що до цього часу винні не були покарані, Ровшан Тагієв висловив думку, що в світі існують подвійні стандарти.

При цьому він сказав: ”Україна вже два роки піддається агресії, і вона вже може реально зрозуміти біль азербайджанського народу. Ми засуджуємо тих негідників і злочинців, які 24 роки тому скоїли цей жахливий акт щодо азербайджанського народу”.

Ровшан Тагієв висловив осуд тим світовим політикам, які закривають очі на такі жахливі злочини, які, на його думку, породжують нові злочини.

”Не буде дана правова оцінка в міжнародних судах, такі речі можуть тривати далі”, - заявив він.

Глава Союзу азербайджанської молоді в Україні Ільгама Аллахвердієва висловила надію, що незабаром справедливість восторжествує, а всесвітнє співтовариство перестане закривати очі на очевидні речі.

”Цинічність цього моменту полягає в тому, що ті люди, які були безпосередньо задіяні в знищенні азербайджанського населення в місті Ходжали, сьогодні займають дуже високі позиції, навіть на рівні президента країни”, - сказала Аллахвердієва.

В операції вірменських збройних формувань також брали участь військовослужбовці 366-го мотострілецького полку, який спочатку входив до складу радянських Збройних сил, а під час Ходжалинської трагедії - до складу Об`єднаних Збройних сил СНД.

”За допомогою важкої артилерії і знарядь була проведена вогнева підготовка, після чого було вторгнення військ вірменських окупантів”, - зазначив Назім Алієв.

Для мирних жителів міста, які хотіли врятуватися, був нібито наданий коридор життя для виходу з міста, але надалі він перетворився в коридор смерті.

”Були винищені всі люди, які йшли по цьому коридору, і на наступний день шляхом нашої операції було вивезено велику кількість трупів з цієї зони”, - розповів Назім Алієв.

"Хочу відзначити, що український вертолітник Леонід Кравець – один з очевидців подій Ходжалинської трагедії. Кравець майже щодня літав в Карабах з метою вивезення мирного населення з зони військового конфлікту. 27 лютого Кравець на вертольоті, яким він керував, доставив на місце подій журналістів, ризикуючи своїм життям. Сьогодні завдяки мужності екіпажу вертольота ми маємо відео і фото докази цієї трагедії", - зазначив Алієв.