Влада Італії оголосила надзвичайну ситуацію в Помпеях

10:03, 05 липня 2008
Світ
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Всесвітня спадщина - під загрозою руйнування

Влада Італії оголосила надзвичайну ситуацію на розкопках в Помпеях - у спробі врятувати історичний і культурний пам`ятник від повного руйнування.

Як передає радіо «Свобода», в заяві уряду йдеться, що буде призначено спеціального уповноваженого з Помпеях - давньоримського міста, похованого під шаром вулканічного попелу в результаті виверження Везувію в 79 році.

Помпеї оголошені ЮНЕСКО Всесвітньою спадщиною.

 

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