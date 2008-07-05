Влада Італії оголосила надзвичайну ситуацію в Помпеях

Влада Італії оголосила надзвичайну ситуацію на розкопках в Помпеях - у спробі врятувати історичний і культурний пам`ятник від повного руйнування.

Як передає радіо «Свобода», в заяві уряду йдеться, що буде призначено спеціального уповноваженого з Помпеях - давньоримського міста, похованого під шаром вулканічного попелу в результаті виверження Везувію в 79 році.

Помпеї оголошені ЮНЕСКО Всесвітньою спадщиною.