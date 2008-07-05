Влада Італії оголосила надзвичайну ситуацію в Помпеях
10:03, 05 липня 2008Світ
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Всесвітня спадщина - під загрозою руйнування
Влада Італії оголосила надзвичайну ситуацію на розкопках в Помпеях - у спробі врятувати історичний і культурний пам`ятник від повного руйнування.
Як передає радіо «Свобода», в заяві уряду йдеться, що буде призначено спеціального уповноваженого з Помпеях - давньоримського міста, похованого під шаром вулканічного попелу в результаті виверження Везувію в 79 році.
Помпеї оголошені ЮНЕСКО Всесвітньою спадщиною.
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