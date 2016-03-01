Росія перекинула в Сирію додаткові безпілотники і радіолокаційні станції

Як стверджують у міністерстві, техніка перекидається, щоб контролювати режим припинення вогню, що діє в Сирії, повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення оборонного відомства РФ.

"За останні три дні Міноборони Росії... додатково перебазувало на аеродром Хмеймім три сучасних комплекси з безпілотними літальними апаратами, дві радіолокаційні станції виявлення малорозмірних цілей, що дозволяють виявляти факти застосування терористами артилерійських систем озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, згідно з повідомленням, для визначення позицій реактивних систем залпового вогню, артилерійських знарядь і мінометів порушників перемир'я "в Сирію доставлено і розгорнуто два комплекти засобів інструментальної розвідки артилерії".