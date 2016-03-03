Міністр фінансів Німеччини: Путін боїться соціальної та демократичної моделі Європи

22:21, 03 березня 2016
Світ
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Російський президент Володимир Путін боїться соціальної та демократичної моделі Європи, тож Європа повинна чинити опір його спробам поділити країни-члени ЄС.

REUTERS

Про це у четвер, 3 березня, у Лондоні заявив міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле, передає Deutsche Welle.

На думку Шойбле, російський уряд непокоїли не розширення Європейського Союзу або НАТО, а "м'яка сила" Європи, яка підступала дедалі ближче до кордонів Росії.

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"Саме тому Путін намагається послабити Європу, розділяючи нас та спокушаючи нас мислити тільки у вузьких національних рамках. Ми не повинні йому підігравати", - сказав міністр, виступаючи у Лондонській школі економіки.

Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандувач силами НАТО на європейському континенті Філіп Брідлав звинуватив Росію в тому, що вона цілеспрямовано допомагає сирійському уряду у створенні кризи з біженцями, яку використовує як зброю проти Європи.

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