В результаті падіння військового літака в Еквадорі загинули 22 людини
03:11, 16 березня 2016Світ
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У амазонських джунглях Еквадору розбився військовий літак, на борту якого перебували 22 людини. Всі вони загинули.
У амазонських джунглях Еквадору розбився військовий літак / bbc.com
Інформацію про це підтвердив у своєму "Твіттері" президент країни Рафаель Корреа, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Повідомляється, що в літаку знаходилися 19 солдатів, два пілоти і механік.
Політ проходив в рамках тренування навичок десантування. Літак впав в провінції Пастаса на сході Еквадору.
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Причини аварії невідомі.
Як повідомляв УНІАН, в результаті катастрофи літака непальської авіакомпанії Tara Air загинуло 23 людини, заявляють в місцевій армії.
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