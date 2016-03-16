В результаті падіння військового літака в Еквадорі загинули 22 людини

Інформацію про це підтвердив у своєму "Твіттері" президент країни Рафаель Корреа, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що в літаку знаходилися 19 солдатів, два пілоти і механік.

Політ проходив в рамках тренування навичок десантування. Літак впав в провінції Пастаса на сході Еквадору.

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Причини аварії невідомі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті катастрофи літака непальської авіакомпанії Tara Air загинуло 23 людини, заявляють в місцевій армії.