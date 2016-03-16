Кремль поставив іракським курдам зенітні установки - ЗМІ

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Про це повідомляє РИА "Новости".

Він зазначив, що партія зброї прийшла 14 березня. Крім установок іракським курдам передали приблизно 20 тис. набоїв до них. Григорян при цьому уточнив, що «це була не перша партія, а четверта або п'ята».

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Як розповів співрозмовник у посольстві Росії в Іраку, постачання узгоджені з владою близькосхідної країни. «Літак з озброєннями приземляється в Багдаді проходить всі необхідні процедури і слід в Ербіль», - пояснив він.

Співрозмовник агентства додав, що ці процедури «є загальною вимогою іракських властей». Однак він відмовився відповідати на питання, чи пов'язані ці поставки з недавнім візитом російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна в Ірак.

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Консул-радник дипломатичної місії Євген Аржанцев пояснив, що генкосульство Росії в Ербілі розраховує на подальші поставки російської зброї курдам. Він уточнив, що це була не перша партія, але «перша повноцінна».