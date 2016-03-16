США вимагає від КНДР звільнити американського студента

Як заявив у середу офіційний представник Білого дому Джош Ернест, КНДР використовує засудженого американця "як пішака" для просування своєї політичної повістки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми рішуче закликаємо уряд КНДР помилувати його та негайно звільнити в рамках особливої амністії", - сказав Ернест, зазначивши, що звинувачення, висунуті проти Вормбьера не стали б підставою для серйозного покарання в США, або в будь-якій іншій країні світу".

В кінці лютого на прес-конференції Вормбьер заявив, що "зняв зі стіни готелю - в зоні, призначеній тільки для персоналу, - політичний плакат", і що його вчинок був спрямований на "нанесення шкоди мотивації народу Кореї".

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На тій же прес-конференції він розповів, що забрала плакат з політичним гаслом на прохання парафіян своєї церкви.

За словами студента, в обмін йому запропонували стару машину вартістю 10 000 доларів.

Як повідомляв УНІАН, суд Північної Кореї засудив студента з США до 15 років каторги. Отто Вормбьера затримали в січні в аеропорту Пхеньяну після спроби вкрасти з готелю плакат з пропагандистським гаслом.