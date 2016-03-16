Обама підписав указ про введення нових санкцій проти КНДР

Як заявив представник Білого дому Джош Ернест, причиною для цього стали випробування Пхеньяном ядерних і балістичних ракет, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Про те, яку форму приймуть санкції, поки не відомо. У заяві, озвученій представником влади США, вони описуються як "жорсткі".

"Це рішення ухвалене в рамках нашої довгострокової політики по тиску на північнокорейський режим", - заявив Ернест.

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"США і світова спільнота не потерплять злочинних дій КНДР, пов'язаних з випробуваннями ядерних і балістичних ракет. Ми продовжимо вводити санкції проти КНДР, поки вона не почне виконувати свої міжнародні зобов'язання", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет малої дальності.