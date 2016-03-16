Обама підписав указ про введення нових санкцій проти КНДР
Президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти КНДР.
Як заявив представник Білого дому Джош Ернест, причиною для цього стали випробування Пхеньяном ядерних і балістичних ракет, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Про те, яку форму приймуть санкції, поки не відомо. У заяві, озвученій представником влади США, вони описуються як "жорсткі".
"Це рішення ухвалене в рамках нашої довгострокової політики по тиску на північнокорейський режим", - заявив Ернест.
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"США і світова спільнота не потерплять злочинних дій КНДР, пов'язаних з випробуваннями ядерних і балістичних ракет. Ми продовжимо вводити санкції проти КНДР, поки вона не почне виконувати свої міжнародні зобов'язання", - підсумував він.
Як повідомляв УНІАН, на початку березня Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет малої дальності.