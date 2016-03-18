Критичний лист Трампу став найпопулярнішим постом у Facebook

На даний момент ним поділилися понад мільйон разів. Пост отримав більше двох мільйонів лайків.

У своєму зверненні до кандидата в президенти Брендон Стентон розкритикував його за пропаганду расистських ідей, передає Медуза.

За словами засновника Humans of New York, який намагається уникати політики, виступ проти Трампа — більше не політичний жест, а моральний.

Читайте такожГолова Мексики порівняв республіканця Трампа з Гітлером і Муссоліні «Я журналіст, містер Трамп. І за останні пару років я зробив великі інтерв'ю з сотнями мусульман на вулицях Ірану, Іраку і Пакистану. Я розмовляв із сотнями біженців з Сирії та Іраку в семи різних країнах. І я можу підтвердити: хто сповнений ненависті, так це ви», — написав Стентон.

An Open Letter to Donald Trump:Mr. Trump,I try my hardest not to be political. I've refused to interview several of... Posted by Humans of New York on Monday, March 14, 2016

Як повідомляв УНІАН, претендент на участь у президентській гонці в США від республіканців Дональд Трамп заявив, що його прихильники "збунтуються", якщо його партія відмовить йому в номінації, незважаючи на його успіхи на праймеріз.