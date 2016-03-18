Євросоюз погодив позицію по вирішенню міграційної кризи

Про це повідомив прем'єр-міністр Люксембургу Ксавьє Беттель, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Угода представить турецькому прем'єр-міністру голова Європейської ради Дональд Туск у п'ятницю перед засіданням ради", написав Беттель в "Твіттері".

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Пропонований план передбачає відправку всіх мігрантів, які прибули до Греції з Туреччини, назад.

Натомість, як очікується, ЄС може запропонувати Анкарі фінансову допомогу і безвізовий доступ в країни Шенгенської угоди.