Литва у новій військовій стратегії назвала Росію головною загрозою

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на Міноборони Литви.

"Військова стратегія 2012 року вже не відповідала реаліям безпеки і новим завданням, які виникали для Литовської армії. З урахуванням досвіду Грузії і України, Литовська армія повинна бути готова реагувати швидко як самостійно, так і разом із союзниками, як на звичайні військові загрози, так і на неконвенційні", - сказав Олекас.

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У новій військовій стратегії констатується, що в Литві ситуація з безпекою погіршилася, а дії Росії, які руйнують засновану на правилах систему безпеки Європи, викликають найбільшу загрозу безпеки Литви.

У документі вказується, що ймовірність конвенційної військової агресії проти Литви чи інших країн регіону вже не є теоретичною, і в майбутньому може зростати. Також наголошується, що Литовська армія повинна бути готова відповісти на загрози неконвенційного характеру, наприклад, нерегулярні збройні формування, інформаційні та кібернетичні атаки.

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У стратегії не змінюється основна військова мета – разом із союзниками забезпечити надійне стримування, а якщо це не вдасться, самостійно і разом із союзниками забезпечити оборону Литви.

У стратегії затверджено прагнення, щоб у Литві постійно були дислоковані сили союзників НАТО і озброєння.

Це четверта військова стратегія за період незалежності Литви, яка замінює документ, що діяв з 2012 року. 14 березня військову стратегію схвалила Рада оборони Литві.

Нагадаємо, раніше Пентагон відвів Росії перше місце в списку глобальних загроз для США.