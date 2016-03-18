Окупація Криму: Путін повернувся на "місце злочину"

Перед прибуттям на острів на місце будівництва Путін оглянув будмайданчик з вертольота, повідомляє РИА "Новости".

Під час поїздки до Криму, він також проведе нараду з питань розвитку регіону.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що приїзд президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим 18 березня є поверненням на місце злочину.

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Путін 18 березня планує відвідати Крим. Світ вже знав одного параноїка ХХ століття, і всі ми знаємо, чим це все закінчилося", – зазначив голова Меджлісу.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

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Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.