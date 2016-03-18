Пентагон: РФ вивела велику частину своєї авіації з Сирії, але продовжує використовувати артилерію

Він додав, що удари в підтримку дій сирійської влади здійснюються виключно з використанням артилерії замість авіації, повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters.

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Агентство не уточнює, яка саме артилерія мається на увазі.

«У них як і раніше є вертольоти і транспортні літаки. Але ми бачимо, що найбільша кількість літаків, що здійснювали обстріли, покинули Сирію», - сказав він.

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Райдер зазначив, що США в останні дні не фіксували російських авіаударів, в тому числі на підступах до Пальміри, захопленої «Ісламською державою». Фіксуються тільки використання артилерії.