FlyDubai виплатить по $20 тисяч сім'ям жертв авіакатастрофи

Авіакомпанія FlyDubai організує програму допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи в Ростові-на-Дону, йдеться в повідомленні на сайті перевізника, повідомляє Би-би-си.

"У рамках програми буде виплачено по 20 тисяч доларів за кожного загиблого пасажира", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ці кошти мають компенсувати строкові фінансові витрати сімей жертв трагедії.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв, зі свого боку, обіцяв виплатити близьким жертв трагедії по мільйону рублів. Всього з бюджетного фонду Ростовської області на компенсації буде виділено 41 мільйон.

В аеропорту Ростова-на-Дону в ніч з п'ятниці на суботу розбився літак FlyDubai, який доставляв в місто туристів. На борту були 62 особи, включно з 55 пасажирами (44 з них громадяни Росії) і сімома членами екіпажу.

На місці аварії літака МНС проводить пошукову операцію, яка має завершитися до 9 години ранку неділі.

Розслідуванням катастрофи займуться Слідчий комітет Росії та експерти Міждержавного авіаційного комітету.

"Чорні скриньки" загиблого літака було доставлено до Москви.