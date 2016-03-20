У Швеції сайти провідних ЗМІ піддалися хакерській атаці – підозрюють росіян

За дві хвилини до атаки, о 19.28 на анонімній сторінці в "Твіттері" з'явилося попередження англійською мовою, що атака буде спрямована на шведський уряд і засоби масової інформації, які поширюють "брехливу пропаганду".

Слідом за цим одночасно стали недоступні сайти газет Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan і Helsingborgs Dagblad. Свого піку хакерська атака досягла о 20.40 за стокгольмським часом, повідомляє Радіо Свобода.

Національний відділ оперативної роботи стокгольмської поліції поінформував про надзвичайну ситуацію шведську поліцію безпеки SÄPO.

Попередні дані, що надійшли з найбільшої в Стокгольмі точки обміну інтернет-трафіком Netnod Internet Exchange i Sverige AB, показали, що надмірне перевантаження числа підключених учасників виходило з Росії або за допомогою російських операторів всесвітньої мережі.

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Міністр внутрішніх справ Швеції Андерс Ігеман поінформував уряд про НП і висловив велике занепокоєння з приводу того, що знайшлися сили, які мають намір змусити замовкнути вільну пресу. Кримінальна поліція Стокгольма почала розслідування злочину з метою встановити джерело DDOS-атаки, що паралізувала провідні новинні сайти країни.

Днями шведська поліція безпеки SÄPO опублікувала щорічний звіт, в якому наголошувалося на серйозності психологічної війни, масштабного шпигунства і маніпуляцій з боку Росії.